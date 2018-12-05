Пресс-конференция Департамента образования и науки Москвы ответит на вопросы о компьютерной диагностике учебных достижений

Что позволит выпускникам пополнить портфолио индивидуальных достижений, в чем состоит преимущество компьютерных диагностик над школьной оценкой – об этом расскажут на пресс-конференции Департамента образования и науки 21 февраля, в 15.30.

Не первый год ученики столичных школ пользуются возможностями компьютерной диагностики знаний по различным предметам. Журналистам также представится возможность протестировать данный сервис и пройти диагностику по стереометрии с использованием очков виртуальной реальности. На вопросы СМИ ответят директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин, руководитель Центра независимой диагностики Богдан Легостаев, председатель Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко, московские школьники и глава Департамента Исаак Калина. Подробности на официальном сайте мэра Москвы.



