В Екатеринбурге назовут улицы именами Магомаева и Козловского

В Екатеринбурге должны отказаться от многих известных названий улиц и площадей. Комиссией по топонимике было решено о переименовании улиц в поселке Малый Исток в честь имен известных на весь мир композиторов и музыкантов.

В данном списке оказались фамилии таких личностей как Шульженко, Козловский, Бернес, Гуляев, Магомаев и многие другие. Правда, депутат Дмитрий Сергин сделал акцент на том, что масштабность этих личностей заслуживает большего, нежели «увековечивание их имен в наименовании небольших улиц в частном секторе». Но переименовывать площадь Коммунаров в площадь Примирения и Согласия комиссия все-таки не стала.

Также стоит отметить тот факт, что депутаты хотят переименовать главную пешеходную улицу города Челябинска в честь Вячеслава Тарасова, бывшего мэра областного центра. С таким предложением выступил депутат Аркадий Шафигулин. Вопрос о переименовании Кировки будет вынесен на обсуждение фракции «Единая Россия» в Челябинской городской думе.

Кроме того, в В Карагандинской области Казахстана решили переименовать свыше четырнадцати советских улиц. В их числе оказались такие как Пионерская, Рабкоровская, Совхозная, Социалистическая и некоторые другие. Известно, что переименования были одобрены представительным органом местной власти.