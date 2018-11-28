Путин предложил увеличить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью

В своем сообщении Владимир Владимирович выдвинул предложение повысить пособия для неработающих родителей детей с инвалидностью практически в два раза. Начиная с 1 июля 2019 послание вступает в силу, а размер выплаты планируется увеличить до 10 тысяч рублей.

Максим Топилин - глава Министерства труда России уточнил, что на данный момент, выплаты получают около 460 тысяч человек. Общее количество детей с ограниченными физическими или умственными особенностями составляет 650 тысяч человек, 460 тысяч – это те, кто получают пособия по уходу за детьми, поскольку те должны быть не работающими, однако есть и те, кто все же работает.

Опекунов инвалидов с детства первой группы, так же коснется нововведение, об этом сообщили представители пресс-службы Министерства труда. Согласно действующему закону, размер пособия составляет 5500 рублей. Согласно данным Минтруда России, среднегодовое количество получающих социальную помощь может подниматься и до 470 тысяч человек.

Основываясь на данных предоставленных Федеральным реестром инвалидов, на 1 января 2019 года в России проживают 670 тысяч 86 несовершеннолетних граждан - инвалидов, или 5,3% от общего числа людей с инвалидностью.

Также в Российской Федерации осуществляется выплата пособий на первого, а также второго ребенка семьям, суммарный доход которых составляет сумму ниже, чем два прожиточных минимума на человека. Данное заявление коснется 70% семейств, об этом также сообщил глава Министерства труда России.