Малышева поблагодарила Путина за осведомлённость о проблеме лечения рака крови у детей
Елена Малышева призвала граждан РФ к благородным и безвозмездным действиям.
Сегодня прошло ежегодное «Послание Федеральному Собранию» президента Владимира Путина. В заседании подняли важные темы касаемо будущего государства, ситуации в стране и вопросы социального развития, которые смогут повысить качество жизни россиян. На собрании присутствовали депутаты Госдумы, министры, представители администрации и лидеры общественных организаций. Среди почетных гостей оказалась и известная телеведущая Елена Малышева. По окончанию Послания Президента Малышева опубликовала в соцсетях некое видеообращение, где поблагодарила Путина за осведомлённость о проблеме лечения рака крови у детей.
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Только что закончилось Послание Президента жителям нашей страны. Гражданин России Владимир Путин обращался к нам, гражданам России. Гражданин – это человек, у которого есть чувство ответственности и чувство долга. Мне кажется, мы все должны действовать, работать и приносить пользу. Не спрашивай, что для тебя может сделать Россия. Спроси себя, что ты можешь сделать для неё. Это я говорю себе и вам, дорогие граждане России!
По словам Малышевой, она горда за лечение лейкозов в России, поскольку, по последним результатам, заболевание рака крови у детей стало на 90% излечимо. Более того, как утверждает Елена, это всё заслуги каждого ответственного гражданина, который работает и приносит пользу своему государству. В своём видео-обращении Малышева закликает, в первую очередь, действовать на благо России, не спрашивая, что делает государство в ответ.