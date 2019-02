Малышева поблагодарила Путина за осведомлённость о проблеме лечения рака крови у детей

View this post on Instagram

Только что закончилось Послание Президента жителям нашей страны. Гражданин России Владимир Путин обращался к нам, гражданам России. Гражданин – это человек, у которого есть чувство ответственности и чувство долга. Мне кажется, мы все должны действовать, работать и приносить пользу. Не спрашивай, что для тебя может сделать Россия. Спроси себя, что ты можешь сделать для неё. Это я говорю себе и вам, дорогие граждане России!