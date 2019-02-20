Малышева поблагодарила Путина за осведомлённость о проблеме лечения рака крови у детей

Елена Малышева призвала граждан РФ к благородным и безвозмездным действиям.

Сегодня прошло ежегодное «Послание Федеральному Собранию» президента Владимира Путина. В заседании подняли важные темы касаемо будущего государства, ситуации в стране и вопросы социального развития, которые смогут повысить качество жизни россиян. На собрании присутствовали депутаты Госдумы, министры, представители администрации и лидеры общественных организаций. Среди почетных гостей оказалась и известная телеведущая Елена Малышева. По окончанию Послания Президента Малышева опубликовала в соцсетях некое видеообращение, где поблагодарила Путина за осведомлённость о проблеме лечения рака крови у детей.

По словам Малышевой, она горда за лечение лейкозов в России, поскольку, по последним результатам, заболевание рака крови у детей стало на 90% излечимо. Более того, как утверждает Елена, это всё заслуги каждого ответственного гражданина, который работает и приносит пользу своему государству. В своём видео-обращении Малышева закликает, в первую очередь, действовать на благо России, не спрашивая, что делает государство в ответ.