Уникальную черепаху, которую считали вымершей 100 лет, нашли живой на Галапагосах

Сегодня, 13:51 \\ Общество

Ученые обнаружили гигантскую черепаху на Галапагосских островах. Оказалось, что она относится к виду Chelonoidis Phantasticus, который считался очень давно вымершим.

 Животное обнаружено на острове Фернандина в ходе экспедиции. Особь уже довольно взрослая. Участниками мероприятия были Национальный парк и организация Galapagos Conservancy. Находка действительно является уникальной, по словам ученых. Ведь все представители указанного вида считались мертвыми, а сам вид – исчезнувшим уже целых 100 лет.

 Примечательно, что на Галапагосах найдены живыми в общей сложности еще 11 черепах. И среди них, помимо Chelonoidis Phantasticus, вымершими считались еще четыре. Это событие по-настоящему знаковое для мировой науки. Сообщается, что Национальный парк рассказал о радостном известии на своей официальной страничке в социальной сети Twitter. Единственный известный до сегодняшнего дня ученым экземпляр этого вида был замечен во время экспедиции Калифорнийской академии наук в апреле 1906 года. Биологи прозвали ее "Черепахой Северного острова". Причиной вымирания вида считались извержения вулканов, которые произошли в прошлом веке.

Известно, что Галапагосские острова были внесены в список объектов всемирного наследия еще в 1978 году. Это сделала всемирно известна организация ЮНЕСКО. Почему экспертам не удалось обнаружить редких земноводных раньше, исследователи объяснить не могут.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

От создателей «блинов с лопаты»: россияне с пакетами набросились на еду на шоу «Поле чудес»

 Пользователи Сети были крайне огорчены поведением людей, которые так яростно собирали «халявную» еду с барабана на шоу «Поле чудес». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин сравнил случившееся с...

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двоих медвежат

 Из-за суеверия сотрудники зоопарка не раскрывали появление медвежат на свет около двух...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Необычный выгул собаки удивил жителей Челябинска

 Фотографиями прогулки поделились горожане в социальных сетях. Мужчина придумал способ,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ