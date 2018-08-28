Уникальную черепаху, которую считали вымершей 100 лет, нашли живой на Галапагосах

Ученые обнаружили гигантскую черепаху на Галапагосских островах. Оказалось, что она относится к виду Chelonoidis Phantasticus, который считался очень давно вымершим.

Животное обнаружено на острове Фернандина в ходе экспедиции. Особь уже довольно взрослая. Участниками мероприятия были Национальный парк и организация Galapagos Conservancy. Находка действительно является уникальной, по словам ученых. Ведь все представители указанного вида считались мертвыми, а сам вид – исчезнувшим уже целых 100 лет.

Примечательно, что на Галапагосах найдены живыми в общей сложности еще 11 черепах. И среди них, помимо Chelonoidis Phantasticus, вымершими считались еще четыре. Это событие по-настоящему знаковое для мировой науки. Сообщается, что Национальный парк рассказал о радостном известии на своей официальной страничке в социальной сети Twitter. Единственный известный до сегодняшнего дня ученым экземпляр этого вида был замечен во время экспедиции Калифорнийской академии наук в апреле 1906 года. Биологи прозвали ее "Черепахой Северного острова". Причиной вымирания вида считались извержения вулканов, которые произошли в прошлом веке.

Известно, что Галапагосские острова были внесены в список объектов всемирного наследия еще в 1978 году. Это сделала всемирно известна организация ЮНЕСКО. Почему экспертам не удалось обнаружить редких земноводных раньше, исследователи объяснить не могут.