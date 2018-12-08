"Кары избежать не удалось": суд решил, что Цымбалюк-Романовской все-таки придется выплатить бывшему мужу штраф

Суд признал действительным приговор для Виталины Цымбалюк-Романовской. Она обвиняется в нарушении тайны личной жизни бывшего супруга Армена Джигарханяна.

Останкинским судом Москвы был вынесен приговор, согласно которому обвиняемая Цымбалюк-Романовская будет принуждена к обязательным работам и штрафу за разглашение информации. Об этом сообщила пресс-служба суда. Пересмотр дела состоялся в результате рассмотрения жалобы адвокатов женщины. После рассмотрения апелляционной жалобы приговор привели в действие. Сама же Цымбалюк-Романовская спокойно относится к исправительным работам, отмечая, что «с детства привыкла к субботникам».

Напомним, что Мировой суд Москвы 20 ноября 2018 года признал бывшую жену артиста виновной, тогда она была приговорена к 200 часам работ, а также к уплате штрафа в размере 200 тысяч рублей за причиненный Джигарханяну моральный вред. Тогда Виталина Цымбалюк-Романовская в рабочем кабинете бывшего мужа установила скрытую камеру видеонаблюдения, а затем эти записи попали в эфир одного из телеканалов.

Кроме того, в России учредят фестиваль имени Армена Джигарханяна. Данное решение было принято творческим коллективом театра, руководителем которого он как раз-таки и является. Фестиваль получит название «Премия Джигарханяна», прочие подробности раскрывать не стали.