Блогер разоблачил схему педофилов в YouTube

Сегодня, 11:38 \\ Общество

Блогер Мэтт Уотсон заявил о разоблачении схемы сообщества педофилов в YouTube обмениваются «интересующими» их роликами.

Об обнаружении такой изощрённой лазейки для педофилов блогер рассказал на своём канале, продемонстрировав принцип работы алгоритма видеохостинга YouTube, позволяющий педофилам обмениваться интересующими их роликами. Так, в видеоролике Мэтт наглядно продемонстрировал как алгоритм поиска видеороликов, используя ключевое слово «бикини», быстро представляет вниманию пользователей ролики с женщинами в нижнем белье. Эти ролики являются своеобразной исходной точкой для нахождения «похожих» видео с детьми.

Однако и эти ролики не носят порнографического характера, потому что корень зла, по словам блогера, кроется в комментариях к опубликованным видео, где эти самые «единомышленники» обмениваются короткими указаниями времени интересующих их кадров, в которых они могут рассмотреть то, что и искали.

Пользователь уже обратился к администраторам видеохостинга, однако YouTube предпочёл проигнорировать его жалобы, несмотря на то, что с подобной проблемой сайт уже сталкивался годами ранее.

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