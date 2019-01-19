Умер популярный американский юрист Нил Папиано

19 февраля из жизни ушел американский юрист Нил Папиано, как стало известно, причиной смерти стали осложнения от болезни Альцгеймера.

Нилу Папиано было 84 года, он являлся не только юристом, но и управляющим партнером компаний Iverson, Yoakum, Papiano & Hatch.

В 1961 году молодой юрист был принят в коллегию адвокатов штата Калифорния, однако в феврале 2014 года он был объявлен «не имеющим права заниматься юридической практикой» по решению суда штата Калифорния. Причиной тому стали поставленный диагноз слабоумия, а также имеющиеся финансовые проблемы. Позже доктор Хелена Чанг Чуи заявила о том, что у него слабоумие от средней до тяжелой степени из-за болезни Альцгеймера.

За всю свою юридическую карьеру, Нил Папиано учувствовал в таких судебных разбирательствах, как: Чарльз О. Финли против Боуи Куна; Элизабет Тейлор против «Энквайрера» за клевету и диффамацию характера, в 1990 году, а также юрист представлял Тейлор в середине 1990-х годов в безуспешной попытке «отменить» мини-сериал NBC о жизни актрисы; Джоан Коллинз в иске против издателя таблоидной газеты; Сондра Локк против Warner Brothers, в связи с обвинениями студии и Клинта Иствуда в заговоре с целью удержать актрисы без работы; в 2007 году Папиано представлял Роберта Рафаэльсона в восьмидневном суде присяжных в федеральном суде Лас-Вегаса.

В 2010 году прошло последнее заседание Папиано, он защищал Роберта Рудольфа - получателя чистокровной лошади по имени Элисон Кэт, которая утверждала, что он не купил лошадь, а скорее взял ее на консигнацию для обучения гонке и продаже для владельца с долей прибыли, превышающей 160 000 долларов.