Грязные носки: в Госдуме выяснили, в чем главная причина дискомфорта в плацкарте

Об этом заявил депутат комитета Госдумы по транспорту и строительству. По его словам, грязные носки должны стать предметом проверки у органов на гигиенические нормы.

Александр Васильев уверен, что можно было бы урегулировать многое, чтобы сделать пребывание пассажиров в поездах и электричках более комфортным, если бы «контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия». Он также отметил, что в некоторых странах за подобное существуют штрафы, поскольку там грязные носки пассажиров приравнивают к несоответствию нормам.

Политик подчеркнул, что сейчас в поездах дальнего следования проводят проверки только на пожарную безопасность. Однако он убежден, что этого недостаточно. Васильев считает, что на первый план должна выходить гигиена, поскольку именно в ней кроется причина главного дискомфорта путешествия на плацкарте.

Кроме того, политик указал и на другие проблемы, например, многие пассажиры курят в тамбуре или садятся в транспорт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Одни ведут себя спокойно под воздействием спиртного. Но некоторые становятся очень буйными, что мешает другим гражданам без проблем доехать до пункта назначения.

Александр Васильев уверен, что необходимо переводить все ведомства, которые занимаются ревизорским надзором, переводить под государство, чтобы оно этим занималось. При этом на курение он обратил особое внимание. Депутат считает, что этот вопрос даже важнее, чем безбилетный проезд.