Приложение для расставаний стало популярно в США

В США создали специальное приложение для расставаний – Onward. С его помощью можно будет продумать логистику действий после окончания отношений с учетом своего эмоционального состояния. Об этом информирует Fast Company.

Приложение для расставаний было создано Линдсек Мек и Микой Леонард. Они знакомы с детства и делятся друг с другом всеми переживаниями. Уже во взрослой жизни Мек и Леонард практически одновременно пережили разрыв со своими партнерами. Тогда они поняли, что не у всех есть друзья, с которыми можно поделиться своими мыслями или которые помогут с переездом.

Создатели приложения для расставаний предлагают различные пакеты услуг. Самый бюджетный из них стоит 99 долларов за 10 дней помощи. В этом случае будет оказана помощь по сбору вещей и их хранению, помогут с переездом. Также в этот пакет включена работа с психотерапевтом.

Есть и более дорогие предложения для пользователей Onward. После расставания жители США с помощью приложения также могут воспользоваться услугой по проверке своего самочувствия раз в неделю; получить индивидуальные рекомендации с подборкой ресторанов, баров или тренажерных залов. Кроме этого, можно даже организовать свидание.

В США приложение для расставания стало популярно. Организации, которые сотрудничают с создателями сервиса, утверждают, что уже получили много обращений и рекомендаций.

Запуск Onward был осуществлен в символичную дату – 14 февраля. Создатели приложения напоминают, что в расставании не стоит видеть только плохую сторону. Оно может стать началом для чего-то нового и интересного.