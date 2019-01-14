«Капитан выключил табличку «Застегните штаны»: пассажир самолета провел 12-часовой перелет в трусах

Пассажир рейса Париж – Лос-Анджелес чувствовал себя на борту самолета как дома. Мужчина провел 12-часовой перелет в трусах и без обуви. Пользователи Сети решили, что капитан самолета выключил табличку «Застегните штаны».

Лиззи Томпсон сообщила в аккаунте своего Twitter о необычной ситуации, свидетельницей которой стала в самолете авиакомпании Air France. Девушка сообщила, что на борту авиасудна в одном ряду с ней сидел мужчина, который чувствовал себя как дома.

Один из пассажиров еще до взлета самолета разделся и разулся. Он снял штаны и остался в трусах, при этом по салону он передвигался босиком.

За первые 2 часа полета не обремененный чужим мнением мужчина выпил четыре мини-бутылки вина. Затем он проспал 4 часа. Проснулся пассажир, как предположила Томпсон, от холода. Мужчина решил утеплиться и надел куртку. Но по-прежнему оставался в трусах. Перед посадкой он все-таки оделся полностью.

Девушка не только описала история своего 12-часового перелета в компании пассажира в трусах, но и приложила фотоподтверждение данного факта. Томпсон отметила, что стюардессы не сделали никаких замечаний пассажиру без штанов. При этом сам мужчина не стеснялся заботиться о своем комфорте и обращался с претензиями на громкую музыку своих соседей в самолете.

Пользователей Сети возмутило поведение пассажира в трусах: «полное отсутствие вежливости»; «обычно я путешествую с салфетками Clorox и вытираю подлокотники и столик, но, увидев это, мне придется брать с собой обивку. Фу».

Другие же интернет-пользователи стали придумывать смешные комментарии: «Дамы и господа, капитан выключил табличку «Застегните штаны». Пожалуйста, не стесняйтесь снимать штаны и передвигаться по салону».

Публикация Томпсон о пассажире самолета, который провел 12-часовой перелет в трусах, стала вирусной и набрала более 10 тыс. лайков.