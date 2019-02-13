В Кремлевском дворце 20 февраля состоится Форум московских кадет

Сегодня, 00:17 \\ Общество

20 февраля Государственный Кремлевский дворец примет в своих стенах Пятый Форум кадетского образования под названием «Честь имею служить Отчизне!». В этот раз Форум будет сосредоточен на роли, которую в деле воспитания достойных защитников Отечества играет классный руководитель кадетского движения. Московский мэр Сергей Собянин примет участие в Форуме и поздравит кадет.

В последние годы в российской столице в рамках программы развития предпрофессионального образования на базе местных школ было открыто более 500 кадетских классов. Благодаря этому, как сообщил глава московского Депобразования Исаак Калина, число кадет в мегаполисе выросло с 3000 до 16500 человек. Такие классы успешно решают поставленную перед ними общеобразовательную задачу, что доказывается убедительными выступлениями кадетов на олимпиадах и ЕГЭ, — добавил министр.



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