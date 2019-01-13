Омбудсмен осудила беременную сибирячку за катание на горных лыжах в купальнике

Сегодня, 18:58 \\ Общество

Омбудсмен рекомендует всем беременным женщинам следовать рекомендациям врачей, который, как правило, запрещают опасные виды спорта за несколько месяцев до родов.

 Женщину, закаляющуюся в одном купальнике и каске, на последних сроках беременности увидели в сноуборд-парке «Горский» в Новосибирске. Сибирячка предпочла перед родами покататься на горных лыжах. Женщину запечатлели на видео и опубликовали в сообществе «АСТ-54» в соцсетях. Поступок беременной прокомментировала Любовь Зябрева, которая исполняет обязанности уполномоченной по правам ребенка по новосибирской области.

Омбудсмен осудила беременную сибирячку за катание на горных лыжах в купальнике. Зябрева напомнила, что медики категорически не советуют подвергать себя и будущего малыша таким рискам, особенно, когда до родов осталось совсем немного. По мнению омбудсмена, горные лыжи – не лучший выбор активного времяпровождения для беременной женщины. Беременная может не рассчитать малейшее движение или поворот, что может привести к травме.

Омбудсмен отметила, что вмешиваться в частную жизнь беременной сибирячки она не в праве. Зябрева рассмотрит инцидент подробнее и при необходимости проконсультируется с медиками, чтобы составить правильные рекомендации по времяпровождению для беременных.

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Автор - София Волкова
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