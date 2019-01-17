Мясо со «щупальцами»: Школьникам Курганской области подали суп с необычной добавкой

Фото блюда, которое напугало школьников, разместила во «ВКонтакте» мать одного из детей. В сети активно обсуждается, какому животному принадлежит «добавка».

Школьникам Курганской области подали суп с необычной добавкой – школьники обнаружили в горячем блюде мясо со «щупальцами» белого цвета. Один из школьников запечатлел обед школьной столовой в поселке Юргамыш Курганской области и показал матери. Женщина поделилась снимком с сообществом «Юргамыш LIVE» в известной социальной сети. Мама школьника добавила, что после такого мяса ее сын не желает обедать в школьной столовой.

Представитель школы в Курганской области Валентина Маркова рассказала, что в тот день обед подавался согласно всем стандартам, нарушения отсутствовали. Согласно меню, школьники обедали макаронным супом с тушенкой Курганского мясокомбината. Департамент образования региона уверяет, что директор ведомства Эдуард Абрамов в срочном порядке отправил запрос в администрацию, чтобы начать проверку продуктов, которыми кормят детей Курганской области.

Снимок супа с мясом со «щупальцами» вызвал оживленное обсуждения по большей части родителей, а не детей. Некоторые комментаторы, к примеру, на сайте Ura.ru, утверждают, что необычная добавка является ничем иным как говяжьим языком из гортанной части. Другие пользователи предполагают, что мясом со «щупальцами» может быть мясо ежа, желудок курицы или какая-то из частей рта коровы. Большинство комментирующих сошлись во мнении, что в суп школьников добавили нечто, что обычно относится к отходам и человеком не употребляется.

Роспотребнадзор и Следственный комитет анонсировали проверку по факту странного школьного обеда в Курганской области.