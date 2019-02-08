Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

7 февраля в Мордовском суде приняли решение о том, что экс-полковника ГРУ (Главное управление Генерального штаба) Владимира Квачкова необходимо отправить в заключение. Его обвинили в экстремизме и в попытке организации вооружённого мятежа.

Но 19 февраля бывшего полковника выпустили из колонии, так как вероятность его освобождения значительно повысилась после декриминализации статьи про возбуждение ненависти либо враждебного настроя.

«Что вы хотели от меня? Посмотреть на меня? Вот такой я полковник Квачков. Мое состояние: к походу и бою готов. Вот такое мое состояние»,— сказал он после освобождения.

Владимир Квачков заявил, что в ближайшее время намерен защитить докторскую диссертацию на тему «Общая теория специальных операций вооруженных сил».

Адвокат Владимира сказал, что его подзащитный выглядит неплохо, а также, что Квачков не будет снова заниматься политикой, а перейдёт в привычную для себя среду – военно-стратегические исследования. Известно, что Квачков после того, как его отпустили на свободу, снова оделся в форму полковника.

«Ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду. Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду русского православного государства, и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей»,— сказал господин Квачков. Свое освобождение он назвал выгодным, как «пропутинскому клану», так и «либеральному крылу». Он добавил, что по приговору суда после отбытия наказания в колонии строгого режима он еще год должен находиться под надзором.

Возле выхода из колонии Владимира Квачкова встретила жена с детьми.

На все вопросы по поводу своих планов на будущее Квачков расскажет на отдельной пресс-конференции. Она будет проходить в скором времени на территории гостиницы, находящейся возле колонии.

Напомним, что приговор по делу Квачкова вступил в силу в августе 2017 года. Тогда его приговорили к полутора годам колонии строгого режима. Всё дело начали из-за видеообращения, в котором Квачков призывал к насилию «в отношении представителей государственной власти».

У него и ранее были судебные приговоры, например, в 2005 году его осудили за покушение на убийство Анатолия Чубайса. В 2008 году его оправдали на суде присяжных. Но спустя несколько лет после освобождения, Квачкова вновь арестовали. В 2013-м в суде ему дали восемь лет колонии строгого режима за организацию вооруженного мятежа.