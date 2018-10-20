В Москве при поддержке РПЦ открылась первая школа русского языка для детей мигрантов

В столице при храме преподобной Ефросинии Московской открылась бесплатная воскресная школа русского языка для детей мигрантов «Русский дом». Это первая благотворительная инициатива такого рода, реализованная в Москве.

Отныне по воскресеньям в бесплатной школе при храме преподобной Ефросинии Московской на юге Москвы при поддержке Центра помощи мигрантам «Русский дом» будут проходить занятия для детей мигрантов, на которых они будут изучать русский язык. Шесть профессиональных преподавателей, логопедов и волонтеров будут готовить 16 ребят трех возрастных групп к обучению в начальной школе. Также в школе проходят занятия по русскому языку как иностранному.

Как рассказал журналистам директор школы священник Дионисий Гришков, в школе оказываются образовательные услуги детям мигрантов, которые находятся в менее защищенном положении, чем большинство русских людей в Москве. Опытные педагоги помогут им в подготовке к школе, а также подтянут по такому непростому предмету как русский язык. Отец Дионисий подчеркнул, что для них важно показать мигрантам истинное лицо верующего русского народа, каким духом живет Православная Церковь, которая является другом и для мигрантов-мусульман, а не только для русских, как они считают. В будущем, делится директор, они планируют создать группы по подготовке к выпускным экзаменов учащихся старших классов, а также открыть благотворительный детский сад.

Информация о новой бесплатной школе распространяется по социальным сетям, сайтам, а также благодаря стараниям благотворительных организаций. Отметим, что данная школа русского языка – это первый благотворительный церковный проект центра Русский дом для приезжих.