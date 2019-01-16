Военнослужащим категорически запретили пользоваться гаджетами во время службы

В опубликованной записи на сайте нижней палаты парламента сообщили, что в финальном чтении одобрили законопроект, в котором написано, что во время службы военные и призывники не должны пользоваться гаджетами, это категорически запрещено.

Люди, находящиеся на военной службе не смогут использовать телефоны, планшеты, ноутбуки и иные аппараты. Приняли этот закон для того, чтобы не было лишней огласки действий военных. То есть, чтобы не было обменов фотографиями, аудиозаписями, видеозаписями, координатами нахождения конкретных людей и так далее.

Также военнообязанным запретили размещать в СМИ какую-любо информацию о себе или своих коллегах, а также родне, боевом отряде или о месте дислокации их военной части.

Данная норма законопроекта объяснена тем, что «военнообязанные могут интересовать специальные службы в отдельных государствах, а также среди террористических и экстремистских организаций». Их персональные данные в какой-то ситуации могут «использовать для информационного и информационно-психологического влияния на русских военнослужащих», указали в пояснительной записке Министерства обороны. По мнению авторов законопроекта, «в некоторых ситуациях» это может послужить «для создания предвзятой оценки политики Российской Федерации».

«Мы этот закон с вами, конечно, принимаем, но надо иметь в виду, что часть молодежи, особенно продвинутой, это остановит от службы. Они уже привыкли к интернету, сидя столько лет в социальных сетях. Возможно, нужна компенсация, какой-то внутриармейский интернет», — отметил во время слушаний в парламенте руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Чтобы бороться с утечками, российским армейским командирам с февраля 2018 года стали выдавать специальные защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Стоимость подобных гаджетов, по данным НСН, составляет 115 тыс. руб.

В Министерстве обороны заверили, что российский телефон оправдывает такую цену, так как он способен выходит на зашифрованные линии военных коммуникаций России. Операционная система и аппаратная часть устройств — также отечественного производства.