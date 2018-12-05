О смерти легендарного 85-летнего модельера сообщает газета Le Figaro.

В 85 лет умер немецкий модельер Карл Лагерфельд. Последние 25 лет жизни он был креативным директором французского модного дома Chanel, а также сотрудничал с такими известными брендами как Fendi, Chloé и многими другими. Лагерфельд занимался нарядами известных звезд Голливуда и не только. Считается, что именно с подачи Карла Лагерфельда мир узнал о модели Клаудии Шиффер. Однако свой талант он показал миру в 1974 году, когда представил собственную коллекцию «Karl Lagerfeld Impression».

Лагерфельд посвящал себя не только модельному бизнесу, но также и фотографии, выпуская книги со своими снимками. В Париже существует «Галерея Карла Лагерфельда».

Именно Карлу Лагерфельду принадлежит зарождение моды на мини-юбки и юбки-шорты, которые он предложил в 1980 году. В 1986 году Лагерфельд создал для Chanel коллекцию от кутюр, за которую был удостоен премии «Золотой наперсток».

Немецкий модельер родом из Гамбурга Карл Лагерфельд был удостоен ордена Почетного Легиона за тот большой вклад, который он внес в культуру и искусство.