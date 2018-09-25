В Ленинградской области предложили обучать детей с помощью компьютерных игр

Сегодня, 10:41 \\ Общество

Такую инициативу высказал депутат Заксобрания Владимир Петров. Он уверен, что следует использовать возрастающую тягу подростающего поколения к "цифровым технологиям и компьютерному досугу".

 С предложением он обратился к министру просвещения Ольге Васильевой. Депутат Ленинградской области заявил, что стоит подумать над разработкой обучающих программ на основе компьютерных игр. Он уверен, что построение обучения в иной форме увеличит тягу к образовательному процессу школьников. Кроме того, школам не нужно отвергать возможность обучения с помощью компьютерных игр, поскольку они могут доступно и наглядно объяснить учебный материал.

Владимир Петров уверен, что есть смысл разместить государственный заказ на разработку соответствующих материалов. Парламентарий заявил, что дети, которые любят играть в гонки, впоследствии лучше осваивают автомобиль. Если ребенок предпочитает игру с историческим сюжетом, то они могут прекрасно разбираться в истории.

Пользователи уже успели обсудить в сети предложение Петрова. Многие заявили, что идея сама по себе неплохая, однако, у нее есть ряд недостатков, которые следует доработать. Более того, многие поддержали необходимость ухода от «учебы по книжкам»: «21 век, а мы до сих пор по книжкам учим. И только беседы ведем об изменении системы образования. Давно пора было уже сделать интерактивные программы для обучения».

В качестве примера депутат предложил использовать в образовательных учреждениях трехмерные шутеры, в которых могли бы быть наглядно показаны исторические сражения или экономические и геополитические стратегии.

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Автор - Евгения Чернобаб
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