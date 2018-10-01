Двухметровое страшное существо в озере ужаснуло жителей Китая

Сегодня, 05:57 \\ Общество

Загадочное существо, напоминающее одновременно рыбу, черепаху и змею и замеченное в озере китайского парка, повергло в ужас жителей Гуанчжоу.

Как пишет Daily Mail, страшный мутант был впервые замечен в водоёме Байюнь ещё 9 февраля. Очевидец, работающий в парке, настаивает, что длина тела существа достигала двух метров, чёрная спина больше напоминала черепашью, а вынырнувшая из воды голова была похожа на змеиную.

После этого руководство было вынуждено запретить людям заходить в воду и установить соответствующие таблички рядом с водоёмом. При этом работники парка полностью сосредоточились на его вылове. Местные газетчики прозвали рыбу «убийцей», испугавшись, что она способна съесть всех обитателей озера, разрушив его экосистему.

Как сообщают в службе безопасности парка, о присутствии неизвестного существа в водах озера они догадывались и раньше, но не могли определить его видовую принадлежность. Спустя несколько дней после того, как существо было замечено, из воды были извлечены миссисипские панцирники, длина которых достигала 1,2 и 0,9 метров.

Известно, что миссисипские панцирники являются самыми крупными пресноводными рыбами в мире. В длину особи этого вида могут достигать трёх метров. Однако находка немало удивила экспертов, потому что данный вид рыб никогда не водился в Китае.

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