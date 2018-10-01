Штраф за лишние килограммы: в Минздраве обсудят идею санкций за недостаточно стройную талию

Известно, что подобный опыт существует в Японии. Возможность заимствования восточного опыта в целях борьбы с лишним весом и поддержания здорового образа жизни намерены обсудить в Минздраве.

В стране восходящего солнца ежегодно проходят профилактические осмотры, чтобы выявить людей, чьи объемы талии превышают допустимую норму. Для них предусмотрены различные образовательные мероприятия. Таким образом, Япония прививает гражданам необходимость здорового образа жизни. Кроме того, отмечается, что с работодателей взыскивают денежные суммы, если их работники демонстрируют слишком большие объемы.

О подобном задумались и в России. Однако примечательно, что, по предварительным данным речь пойдет не об образовательных мероприятиях. Для тех, чьи талии будут недостаточно стройные, будут применяться санкции в виде штрафов. При этом лишние килограммы будут допустимы в случае, если объем талии не будет превышать 90 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин. Неизвестно, кто будет их платить, сами обладатели лишних килограмм или работодатели, как в Японии. Однако о введении такой меры говорить пока рано.

Как указала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, пока что этот вопрос не обговаривался, «но мы обязательно все обсудим». По ее словам, этот опыт для нашей страны новый, поэтому следует все тщательно обдумать и решить, приживется ли он в России. При этом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уверен, что равняться на японцев не стоит, однако, идею оздоровления нации продвигать нужно, только другими способами.