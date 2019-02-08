Самую большую Луну в 2019 году смогут увидеть жители России

Известно, что Суперлуние состоится в ночь на 19 и на 20 февраля - в этом его уникальность. По оценкам специалистов, естественный спутник подойдет на самое минимальное расстояние к Земле.

Об этом сообщили в Московском планетарии. Известно, что Луна совершает полный оборот вокруг Голубой планеты на тридцать дней. За это время она то приближается, то отдаляется от Земли, вращаясь по эллиптической орбите. Расстояние между двумя космическими телами колеблется в пределах от 356,4 тысяч километров до 406,7 тысяч километров.

Суперлуние это явление, когда естественный спутник максимально проходит возле нашей планеты. В этот период полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после того, как Луна проходит через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты. Примечательным является то, что Луна выглядит на 14% больше привычного для людей размера на небе и светит на 30% ярче.

Эксперты сообщили, что самую большую Луну можно будет увидеть не в течение одной ночи, как это было ранее, а две ночи подряд. По их словам, это Суперлуние будет самым большим и последним в 2019 году для россиян. Первое приближение Луны к Земле прошло 21 января. Расстояние между космическими объектами составило 357 344 километров. На этот раз спутник окажется от Земли на расстоянии 356 761 километр. Это произойдет в 12:07 по московскому времени, а в 18.54 по Москве можно будет увидеть полнолуние.