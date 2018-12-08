От создателей «блинов с лопаты»: россияне с пакетами набросились на еду на шоу «Поле чудес»

Пользователи Сети были крайне огорчены поведением людей, которые так яростно собирали «халявную» еду с барабана на шоу «Поле чудес». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин сравнил случившееся с ситуацией, когда люди ели блины с лопаты.

Сеть бурно обсуждает инцидент, случившийся на шоу «Поле чудес». Россияне, приглашенные в студию, набросились на еду, которую привезли с собой гости программы. Примечательно, что о бесплатной еде некоторые думали заранее и даже брали с собой пакеты, чтобы складывать продукты и туда. «От создателей блинов с лопаты», - написал о случившемся журналист Нарышкин.

Когда было записано видео со сметающими еду россиянами, точно не известно. Однако ранее Леонид Якубович шутил о том, что его главной задачей после окончания съемки шоу является постараться быстрее «выскочить» из студии. По словам ведущего «Поле чудес», приглашенные зрители шоу бросаются к барабану и принимаются есть всю еду, которая там лежит.

Якубович рассказывал, что люди засовывают пирожные в карманы, кладут еду себе за пазуху. По словам ведущего, на шоу обычно приглашают 150 человек, но всегда приходит больше. За 27 лет работы на «Поле чудес» Леонид Якубович никогда не видел, чтобы на передачу пришло менее 300 человек. Иногда количество гостей превышает и 1 000 человек. Администраторы лишь успевают кричать, чтобы гости не «задавили» детей. Якубовичу иногда даже кажется, что люди приходят в студию лишь для того, чтобы «пожрать».

Видео с людьми, которые активно сгребали всю еду с барабана, вызвало в Сети шквал негативных комментариев. Пользователи пишут, что им стыдно смотреть на «голодающих», которые с таким рвением бросаются на еду, будто бы ее никогда не видели.

Ситуация сразу же получила сравнение с «блинами на лопате». В 2015 году на Масленицу в Ставрополе было устроено массовое гуляние. Для горожан на огромной сковороде жарили блины, а затем раздавали им их с лопат.

Тогда инцидент стал поводом для оживленных споров и даже мемов. По всей видимости, теперь пользователи еще долго будут обсуждать гостей «Поля чудес», которые приходят на шоу с пакетами и сметают всю еду.