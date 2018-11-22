Необычный выгул собаки удивил жителей Челябинска

Фотографиями прогулки поделились горожане в социальных сетях. Мужчина придумал способ, как выгулять пса, но при этом оставаться дома.

Снимки опубликованы в сообществе «Типичный Челябинск». На кадрах видно, что собака находится на улице, однако, хозяина рядом нет. При этом, если присмотреться к фотографии, можно увидеть поводок, который идет из окна первого этажа жилого дома. Очевидно, хозяин не захотел выходить на улицу при низкой температуре, а пса выгуливать нужно, вот и придумал такой способ, предположили горожане: «Пёс гуляет, хозяин в квартире».

Некоторых подписчиков развеселил такой подход. Пользователи отметили, что такой метод очень даже удобен. «Я бы тоже так хотела, надо попробовать», - комментирует одна из участниц сообщества.

Однако многие жители возмутились подобным отношением. Главным образом, пользователи негодовали относительно того, во что превратиться территория возле дома, если каждый начнет так выгуливать своих домашних питомцев. Более того, горожане посчитали, что это издевательство над бедным животным. По их мнению, это даже полноценной прогулкой назвать нельзя. Поводок получается коротким, пес даже погулять не сможет. При этом нашлись и те, кто вообще усомнился в том, что собаку выгуливают, поскольку даже окно закрыто, а пес может быть дворовым и просто сел рядом с окнами.