У Россиян появится возможность путешествовать на двухэтажных поездах

Новые поезда уже в июне начнут бороздить просторы России уже летом.

Двухэтажные поезда в России появились относительно недавно, поэтому билеты в продаже появятся только в конце марта. В июне на таких поездах уже можно достичь пока только только центральных точек России, но со временем поезда планируют отправлять на большие расстояния. Как раз на время отпусков работа железных дорог будет оснащена этим «двухэтажным домом». Как известно, поезд – это более бюджетный вариант для путешествий и с таким количеством мест у многих людей появится возможность не переживать за наличие мест.

Поезд будет удобен не только для дневных поездок, но и в путешествия на дальние расстояния. Железнодорожные компания обеспечат пассажиров всем необходимым.

Билеты появятся в продаже за 90 дней до отправления. Билеты буду дороже обычных, но можно сократить их цену, купив его гораздо раньше.