Эксперты назвали бесполезные косметологические процедуры

Косметологические процедуры поражают своим разнообразием и нередко стоимостью. Однако, по мнению экспертов, не все они полезны и эффективны.

Как сообщает издание «Актуальные Новости», к числу бесполезных процедур эксперты отнесли сенную ванну. Они настаивают, что в современной косметологии сено, вызывающее раздражение на коже, стоит заменить лекарственными травами для получения хотя бы минимальной пользы.

Другой необычной услугой, пользу которой также подвергли сомнению, стал массаж горячими мячиками для гольфа, результатом которого может стать травмирование кожи. А самым простым и действенным аналогом этого вида массажа является традиционное разминание спины. Также крайне опасным и странным посчитали таиландский массаж, который делает обученный слон, способный покалечить не только «клиента», но и дрессировщика.

Алмазный пилинг, с помощью которого косметологи обещают «стереть» все видимые кожные дефекты может замедлить восстановительные процессы в организме, стать причиной потери влаги и покраснения кожи. Поэтому более полезным и безопасным аналогом эксперты считают поверхностный пилинг лица. Критике подвергли и такую популярную услугу, как криотерапия, подразумевающую воздействие на кожу низких температур. Медики отмечают, что последствием такой процедуры могут стать кровотечения, дискомфорт, болезненность и воспаление подкожной клетчатки.

Лазерный шлем, по данным медиков, вместо восстановления волос и стимуляции кровотока может стать причиной перегревания волосяных луковиц и получения ожогов. В связи с этим лечебный массаж с маслами окажется куда эффективнее и полезнее по сравнению с данным «инновационным методом».

Травмоопасную шани йогу верхом на лошади эксперты предлагают заменить занятием в гамаках. А гирудопластику, обещающую омоложение при помощи пиявок, вовсе заменить использованием коллагенового листа, так как пиявки могут вызвать повышение давления, падение гемоглобина, кровотечение и образование рубцов.