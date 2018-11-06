"Пусть завидуют эти дурацкие собачки": Сеть взорвали пожелания гостей и золотой портрет, подаренный Ольге Глацких на 30-летие

Бывшая чиновница-скандалистка Ольга Глацких с размахом отметила свое 30-летие назло всем недоброжелателям и завистникам. Торжество прошло в Екатеринбурге в здании БЦ «Панорама», где когда-то проходили мероприятия департамента, руководителем которого и являлась «не просившая рожать» чиновница.

Проход был закрыт охраной, поскольку вечеринка была закрытой и только для «избранных». К торжеству хорошо подготовились, денег было вложено немало, поскольку на мероприятии были и живая музыка, и фотограф, а сама Глацких была в элегантном вечернем платье. В общей сложности на юбилей было приглашено около двадцати человек: среди них были «хорошие» знакомые экс-чиновницы, родственники и бывшие коллеги. В общем все те, кто мог бы на камеру сказать о Глацких что-нибудь хорошее.

Стоит отметить тот факт, что праздник прошел весьма неплохо, а именинница и гости оторвались на полную катушку. Фотограф призывал гостей «сфотографироваться с очаровательной юбиляршей» в ее день рождения. Правда, приглашенные не слишком торопились следовать его совету и лишь изредка подходили к Глацких, чтобы чокнуться с ней бокалами. Также собравшимся была показана презентация с фотографиями, на которых экс-чиновница стоит с известными людьми.

Нельзя не сказать о том, что Глацких решила вспомнить молодость и доказать гостям, что все еще хороша как спортсменка, поэтому вышла на сцену в спортивном купальнике и показала несколько упражнений из своего прошлого. Экс-чиновницу начали поздравлять многочисленные гости, но поздравление одной женщины особенно запомнилось. Она сделала акцент на том, что нужно жить, не обращая внимания на «этих дурацких собачек, которые бегают и лают возле тебя». Как будто в подтверждение этих слов юбилярше подарили ее золотой портрет. Подарок для Ольги Глацких превзошел все ожидания.

Размах торжества никого не оставил равнодушным, спустя некоторое время на форумах стали появляться комментарии по этому поводу. Люди были озадачены и возмущены происходящим, хотя находились и те, кто пытался ко всему подходить с юмором. Некоторые совершенно верно замечают, что подобное поведение "обнаглевшей чиновницы" заставляет в очередной раз задуматься, а другие иронизируют, видя, что приглашенные гости пытались "подстелиться как только могли", а все это торжество чересчур "наигранное", но это больше похоже на смех сквозь слезы.

Напомним и то, что после знаменитого высказывания чиновницы был запущен флешмоб «Уволить Глацких», это было сделано для того, чтобы предупредить восстановление ее в прежней должности. Все-таки результаты есть, 11 февраля стало официально известно об увольнении Глацких.