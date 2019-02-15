"Не нажиться на здоровье россиян": убытки российских аптек составят 2,5 млрд рублей в случае запрета "Эреспала"

Фармацевты подсчитали, какой ущерб составит запрещение продажи препарата «Эреспал», а также его аналогов. Ущерб станет весьма значительным, общая сумма его будет равна 2,5 миллиарда рублей. К данному выводу пришли аналитики компании RNC Pharma. Известно, что данный случай отзыва популярного медикамента является первым за последние годы, сейчас все зависит от решения Росздравнадзора.

Также стоит отметить тот факт, что из всех аптек на территории Российской Федерации совершенно могут исчезнуть все лекарства на основе вещества фенспирид. Вообще фенспирид является бронхорасширяющим препаратом и до недавнего времени входил в перечень важнейших лекарственных средств. Он применяется при разных заболеваниях, но в основном его используют в случае простуды. Ранее Росздравнадзор принял решение изъять из аптек препарат от кашля «Эреспал», который может стать причиной развития сердечных заболеваний. Решение было принято в четверг, в дальнейшем судьба данного препарата должна быть решена экспертами.

Напомним, что первоочередное решение было принято самим производителем «Эреспала» в результате проведенных на животных исследованиях. Было доказано, что фенспирид может вызывать сердечную аритмию. Хотя вероятность возникновения сердечного заболевания мала, но она все-таки есть, и лучшим выходом является предосторожность.