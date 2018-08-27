В первый класс и все кидают нас: В Петербурге родители пожаловались на мошенничество при поступлении в школу

Сегодня, 15:16 \\ Общество

В Питере в погоне за знаниями для детей родители могут оказаться за решёткой.

Поступление ребёнка в школу — один из важных этапов в жизни, как и для детей, так и для родителей. Такое решение несёт за собой большую ответственность и серьёзную подготовку. Изначально, при поступлении ученика в первый класс родители обязуются предоставить пакет документов, среди которых есть справка с места жительства, которая даёт 99% гарантию поступления в школу. В связи с этим, в учебных заведениях всё чаще стали сталкиваться с поддельными регистрациями.

Так, в Петербурге родители пожаловались на мошенничество: опечатки в справках, документы, выданные не МВД России, и липовые справки о временной регистрации. Поскольку из-за поддельных документов реальным семьям микрорайона попросту не хватает учебных мест в классах.

  К слову, подделка документов — уголовно наказуемое преступление. За 2018 год было возбуждено 6 уголовных дел, когда родители путём махинаций получали справки за 3000 рублей. Более того, 3 семьи с криками ворвались в полицию с фразой: «Все кидают нас», утверждая, что обманом занимаются, не только госорганы, но и учебные заведения. К слову, этап подачи документов на 2019-2020 учебный год только начался, однако, школы рассмотрели уже более 20 случаев попыток мошенничества.

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Автор - Лера Тихомирова
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