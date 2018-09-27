Три года «однобокий» леопард дразнит ученых в Приморье

Сегодня, 07:22 \\ Общество

Ученые из Приморья уже три года не могут внести в базу «однобокого» леопарда. Животное как будто дразнит специалистов и появляется в кадре только одним боком. Об этом сообщает «ОТВ», ссылаясь на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда».

 В нацпарке Приморья «Земля леопарда» сообщили, что ученых уже три года дразнит один леопард. Эта особь появляется в объективах фотоловушек всегда одним и тем же боком.

Дело в том, что специалисты не могут присвоить леопарду номер, чтобы внести его в базу данных. Каждое животное идентифицируется по пятнам. Однако из-за того, что их рисунок не симметричен с каждой стороны. То ученым необходимы снимки двух боков леопарда.

В базе данных регулярно появляются леопарды, которые были зафиксированы на камеры только с одной стороны. Такие особи попадают в категорию «однобоких». Но на протяжении 1-2 лет к ученым попадают снимки и с другого бока.

 Источник фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Исключением в Приморье стал леопард, который уже три года дразнит сотрудников нацпарка. Впервые на камеры фотоловушки он попал в 2016 году. Потом его видели в 2017 и в 2018 году, но снова с того же бока. «Однобокий» леопард успел отметиться и в 2019 году. Он снова запечатлен с той же правой стороны, что и обычно. В нацпарке Приморья эту особь, пол которой так и не удалось определить, называют «леопард-загадка».

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Автор - Мария Титова
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