ВЦИОМ: в День святого Валентина влюблены оказались 60% россиян

60% россиян находятся в состоянии влюбленности к 14 февраля. Об этом сообщает ВЦИОМ, для чего и был проведен всероссийский опрос ко Дню святого Валентина. Оказалось, что влюбленных мужчин на территории нашей страны на 12% больше, чем женщин.

Если женщин в состоянии эйфории только 54%, то мужчин все 66%. Что касается возрастной категории, то больше всего влюблены люди в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Опрос завершился около двух дней назад, 12 февраля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Также стоит отметить тот факт, что главными признаками проявления любви являются такие показатели как забота и внимание. Мужчины в основном демонстрируют свою любовь при помощи подарков, которые они дарят объекту своего обожания, надеясь на благодарность и признание в любви. А вот влюбленные женщины проявляют заботу по отношению к любимому мужчине, ожидая внимания. Для молодежи особенно важно, чтобы вторая половинка их понимала, а люди постарше предпочитают материальное подтверждение любви в качестве подарков. Опрос ко Дню св. Валентина показал, что каждый десятый влюбленный мужчина дарит женщине цветы, 6% считают, что приготовление еды является проявлением любви, а 5% уверены, что она выражается в поцелуях.

Кроме того, в Москве в День всех влюбленных будет проведен конкурс поцелуев. Об этом сообщается на официальном сайте правительства столицы. Победителем конкурса, который пройдет в ВДНХ, станет пара, которая дольше всех будет целоваться. Также в парке заработает почта влюбленных, где можно будет создать романтическую открытку. А вот для тех, кто в День всех влюбленных остался один и пока что находится в поисках второй половинки, в галерее «Пересветов переулок» подготовили арт-вечеринку "скоростных" свиданий, а также караоке-вечер.