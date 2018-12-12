В Instagram объяснили причину исчезновения подписчиков

Сегодня, 06:09 \\ Общество

Недавно пользователи соцсети Instagram столкнулись с проблемой – у многих исчезли без всяких причин подписчики. Руководство социальной сети разобралось в причине инцидента и дало объяснение ситуации в своем официальном аккаунте в Twitter.

 Настоящую панику среди пользователей Instagram вызвало необъяснимое исчезновение подписчиков. Пользователи Сети предположили, что руководство онлайн-сервиса таким образом решило начать бороться с фейковыми аккаунтами и накруткой подписчиков и лайков.

Больше всего от внезапного исчезновения подписчиков пострадали аккаунты знаменитостей мирового масштаба, таких как Селена Гомес, Джастин Бибер, Кайли Дженнер. Они лишились по несколько миллионов подписчиков.

Однако официальные представители Instagram опровергли данную версию. Они объяснили, что исчезновение подписок произошло в результате сбоя работы системе. В данное время специалисты решают данную проблему.

 Пользователи соцсети все равно расстроены и просят разработчиков поскорее решить ситуацию. «ПОЖАЛУЙСТА !!!! Я ПОТЕРЯЛА 100к»; «Я потерял 2 млн подписчиков.

Добавьте их обратно», - восклицают люди из инста-мира. Другие же пользователи Instagram не видят катастрофы в потере подписчиков:

«Вы ДОЛЖНЫ ВСЕГДА быть готовы принять удар»;

«Я думаю, что люди не должны плакать о потере подписчиков ... Числа не должны иметь значения».

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Автор - Мария Титова
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