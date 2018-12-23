Специалисты выяснили, какие подарки мужчины подготовили на 14 февраля

В преддверии праздника Дня всех влюбленных специалисты платежной системы «Мир» выяснили, какие подарки мужчины подготовили для своих вторых половинок на 14 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно статистическим данным, которые удалось собрать специалистам платежной системы «Мир», около 55% всех мужчин России намерены поздравить своих возлюбленных 14 февраля. Среди фаворитов в качестве подарка выступают продукты питания (36%).

Средин них мужчины отдают предпочтение сладостям, деликатесам, а также, как вариант, поход в ресторан.

24% мужчин подарят своим спутницам ювелирные изделия или бижутерию. Также в качестве подарка подготовлены духи и косметика (16%). Порадовать своих избранниц билетами на культурные мероприятия или подарочными сертификатами на услуги SPA-салонов и косметологов планируют 7% представителей сильного пола.

Специалисты отмечают, что в ответ мужчины получат преимущественно парфюмерию или мужскую косметику (23%), а также ужин, который приготовлен собственноручно дарительницей (22%).

Также исследование показало, что 14 февраля по большей части (более 60%) отмечают россияне в возрасте до 35 лет. Далее намерение отмечать этот праздник идет на спад: День влюбленных празднуют люди 35-44 лет - 57%; 45-59 лет – 34%; старше 60 лет – 9%. При этом мужчины традиционно тратят на подарки больше денег, нежели женщины.