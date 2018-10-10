В РАН призывают включить IQ-тест в мелосмотры

На форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил включить в диспансеризацию россиян тест на коэффициент интеллекта.

Взятие анализов и проведение медицинских исследований, конечно, хорошо, но не мешает проконтролировать также изменения, затрагивающие человеческий интеллект. Анализ динамики IQ должен стать обязательным, ведь он влияет на здоровье человека и продолжительность его жизни.

В качестве примера он привел средний возраст академиков, превыщающий 70 лет. Они редко страдают нейродегенеративными заболеваниями, чего не скажешь про рядовых россиян. Напрашивается вывод: интеллектуальная деятельность сохраняет здоровье.

Так, больезнь Альцгеймера, или старческое слабоумие, которая развивается после 50 лет, в последние годы поражает все больше людей во всем мире. Эффективных препаратов для ее лечения не создано до сих пор.

Проводится только симптоматическая терапия, смягчающая проявления, но не устраняющая само заболевание. Оно неизлечимо. Когнитивные функции нарушены, появляется забывчивость и апатия. Могут быть утрачены базовые гигиенические навыки (чистка зубов и пр.).

Тяжелое прогрессирующее заболевание, но… человек от природы наделен способностью к самокомпенсации. Нарушенные нейронные связи могут заменить другие клетки и отделы головного мозга.

Только это происходит у людей, занимающихся умственным трудом, имеющих разнообразные интересы или интеллектуальное хобби. Другими словами, чем выше у человека IQ, тем ниже риск приобрести старческое слабоумие. Ну, или хотя бы замедлить течение болезни на долгое время. Для россиян включение теста в программу диспансеризации лишним не будет.