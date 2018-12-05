Учителя в Эстонии получили право обыскивать учеников

Сегодня, 22:41 \\ Общество

В республике заявили, что идут на подобные меры ради безопасности работников и самих учеников. Обыскиваться будут личные вещи и содержимое шкафчиков.

 Учителя в Эстонии получили право обыскивать учеников на предмет наличия у них запрещенных веществ и предметов. Список того, что именно будет запрещено приносить в школу, вскоре будет составлен. В республике сообщили, что поправки в закон, согласно которым учеников будут обыскивать, обеспечат боле безопасную атмосферу в учебных заведениях. А также поможет избежать опасных инцидентов.

Новые правила для обыска учеников в Эстонии также предусматривают, что у учителей должны быть веские обоснованные причины, чтобы произвести осмотр личных вещей, шкафчиков и даже одежды. Также, учителя не смогут обыскивать учеников, если он этому сопротивляется, и нет никакой угрозы чей-то жизни, здоровью или имуществу.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила, что учебные заведения страны на самом деле полностью перейдут на эстонский язык. Она также подчеркнула, что в Эстонии преподаватели не проходят специальную подготовку для русских школ. Сейчас в Эстонии функционируют 74 русскоязычные школы.

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Автор - София Волкова
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