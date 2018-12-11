«Северная Венеция» только в грязи: Собчак унизила губернатора Санкт-Петербурга

Собчак намекнула на то, что может навести в городе порядок.

Ксения Собчак, кандидат в президенты Российской Федерации на крайних выборах, не отрицает факта своего участия в выборах на пост губернатора «северной Венеции». Полномочия нынешнего временно исполняющего обязанности губернатора, Александра Беглова, истекают в 2019 году. Сами выборы назначены на 8 сентября 2019 года, где, видимо, не прочь попробовать свои силы Ксения Анатольевна Собчак, светская львица и некогда скандальная ведущая телепроекта «Дом–2».

Свою «предвыборную кампанию» Собчак решила начать с унижения текущего исполняющего обязанности Беглова. Instagram – место, где есть возможность свободно выражаться и критиковать всё, что тебя хоть как-то не устраивает, практически безнаказанно. Вот и Ксения пользуется этой сетью уже давно. В своей крайней публикации Ксения пишет: «Сьездила в Питер, привезла модный нынче там анекдот: «Дорогой,скажи мне что-нибудь грязное!». «Санкт-Петербург»!!! Я не понимаю, как с таким состоянием города Беглов собирается выиграть выборы».

Ксения, как человек преданный этому городу, сильно переживает за его эстетику, но подобными лозунгами она очень сильно подрывает авторитет губернатора. Не все её подписчики единогласны: «Тут не Беглова ругать надо, он то справится. Надо чтобы ТСЖ лучше работали. Дворники раньше на улице целый день работали - на каждом углу видно было, а где они теперь».

Однако, большинство единодушно говорят о том, что раньше было лучше, и что, например, при Матвиенко такого не было. Возможно, Ксения намекает на то, что сама хочет навести в городе порядок, но точно, пока, заявлять рано.