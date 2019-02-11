Режим ЧС введен в Копейске из-за смога от пожаров на угольных шахтах

Из-за смога и запаха гари люди из села Старокамышинск почувствовали дискомфорт.

В Копейске введен режим ЧС, так как на нефункционирующих угольных шахтах на озере Курочкино происходят пожары эндогенного характера. Неприятный запах и смог встревожили жителей поселка Старокамышинск, что входит в Копейский городской округ.

В администрации Копейска рассказали, что пожары на угольных шахтах укрыты несгораемым грунтом. После этого участки возгорания будут герметизированы слоем глины. Режим ЧС введен на круглосуточной основе. На территорию режима посторонним вход будет запрещен.

Ранее миллиардер Константин Струков владел шламоотстойниками угольных шахт в Копейске. Они были частью Челябинской угольной компании, пока предприниматель не закрыл бизнес, не позаботившись о последующих очагах возгорания на шахтах.

Ранее на шахте «Воршагорская» в Коми произошел обвал. Рабочих удалось оперативно эвакуировать.