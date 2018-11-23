Бронзовые птицы: древний клад обнаружили рыбаки в Челябинской области

Находка состоит из 14 бронзовых фигурок идолов птиц. Уникальность клада в его возрасте. По словам археологов, он относится к железному веку.

Ценные предметы нашли рыбаки Андрей Евдокимов и Максим Щипачев в Кунашакском районе Челябинской области. Известно, что фигурки бронзовых птиц были найдены мужчинами еще осенью, однако, подробности сообщили только сейчас. Сегодня их наградят почетными подарками и благодарностью от ректора Дианы Циринг, а в музее вуза открыта выставка, где представлена их находка.

Отмечается, что древний клад уже передан в музей ЧелГУ. Специалисты отметили, что птицы для древних народов были очень важными существами. Оказалось, что они наделяли их ролью посредников между миром живых и мертвых, а также в переселении душ умерших в иной мир.

Как отметили в пресс-службе музея, фигурки сделаны из бронзы. Они изготовлены примерно в VII-III веках до нашей эры и являются птицевидными идолами. Кузнечное ремесло в экономике иткульцев – народов, которые населяли эти земли в прошлом, имело очень большое значение. Недостатка в сырье у тех, кто занимался бронзолитейным делом, не было. Дело в том, что поселение их располагалось как раз в полосе рудных месторождений. Интересно, что мастера изготавливали не только предметы культа, но и кинжалы, наконечники копий и стрел, кельты, ножи, иглы, котлы, украшения, зеркала и другое. Птицы имеют признаки хищников - хищных птиц - орла, ястреба, коршуна, сокола. Люди верили, что в них переселяются души. Обычно такие фигурки использовались в святилищных комплексах, а также в жертвоприношениях или в шаманских обрядах. Возможно, шаманы нашивали их на одежду.

Рыбаки рассказали, что фигурки нашли совершенно случайно. Они копали червей для рыбалки и наткнулись на клад. Примечательно, что находился он неглубоко. Однако кто-то специально спрятал их именно в этом месте, надеясь сберечь.