"Ужасное отношение к народу!" - соцсети возмущены предложением министра жителям больше работать

Во вторник якутский министр прокомментировал оставление компенсации за детский сад только малоимущим семьям. Он отметил, что работал в трех местах, когда семья в этом нуждалась. Поэтому отец семейства может пойти и заработать, если денег не хватает, а не ждать помощи от государства.

Известно, что теперь отменили компенсацию за детский сад, оставив ее лишь для малоимущих семей, что коснулось практически всех жителей Якутии. Общественность возмутилась таким поворотом событий, поэтому в ходе интервью журналисты попытались получить комментарий по данному вопросу. Однако якутский министр отметил, что будет продолжать продвигать адресную помощь, поскольку государство должно помогать лишь тем, кто в этом нуждается, а не всем подряд. «Не хватает денег – пойди и заработай», - высказал предложение Владимир Егоров.

Отмечается, что такое высказывание вызвало большой резонанс среди граждан, в особенности в социальных сетях. Многие пожелали, чтобы Егоров повторил судьбу Ольги Глацких, заявившей, что страна не просит рожать детей, поэтому ничего не должна молодёжи. Некоторые понадеялись на увольнение министра. «Если не уволят, то надо ставить вопрос уже об адекватности главы региона», - пишут граждане в интернете. ««Пускай глава республики урезает бюджет на свои покатушки и членов правительства. Вот тогда реально сэкономим», «Ужасное отношение к народу! Что за власть?», - негодуют пользователи.

Отмечается, что министр, предложивший россиянам больше работать, впоследствии опроверг фразу «не хватает денег – пойди и заработай», заявив, что он такого не говорил. Егоров подчеркнул, что журналист самостоятельно сформулировал ее после разговора. Однако именно эти слова он не произносил, уверен политик.

Также Егоров заявил, что у жителей зарплата повышается ежегодно, тогда как у министров она не увеличивалась с 2012 года. Однако опубликованы данные, в соответствии с которыми расходы бюджета, в том числе, на содержание чиновников, в 2018 году выросли опережающими темпами — на 28,5%. Более того, ежемесячный доход самого Егорова составляет около 250 тысяч в месяц.