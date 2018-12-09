134 года исполнилось со дня основания Екатеринбургской епархии

11 февраля 2019 года стал особенным днем для Екатеринбургской епархии, прошло 134 года со дня ее создания.

В связи с датой, епархия запланировала целый ряд праздничных мероприятий.

В 9 часов утра, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавит архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря. А в 12:30 пройдет важнейшее действие, посвященное 134-летию епархии.

Известно, что на 14:00 в центре ТАСС-Урал, запланировано открытие фотовыставки «Первосвятительский визит», которая приурочена к дню создания Екатеринбургской епархии и 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вечером, в 19:00 будет дан старт Сретенскому молодежному фестивалю, который пройдет в Духовно-просветительском центре епархии.

Не без известной остается и благотворительная деятельность Екатеринбургской епархии. ЕЕ приходы несут большую социальную нагрузку – это сбор веще для малоимущих людей, организация благотворительных столовых, а также окормление государственных учреждений: детских домов, домов для престарелых и исправительных учреждений. Отдел социальной помощи епархии включает в себя несколько десятков человек и приглашаю новых добровольцев.

Более подробно узнать о деятельности Екатеринбургской епархии можно узнать из еженедельника «Православная газета», который издается с 1994 года. В издательский отдел входят: телеканал «Союз»; радио «Воскресение»; журнал «Православный вестник».