Каждый второй россиянин считает эвтаназию тяжелых больных гуманной

ВЦИОМ поинтересовался мнением граждан Российской Федерации об искусственном прерывании жизни у неизлечимых тяжелобольных пациентов.

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения собрали данные опроса жителей страны на тему эвтаназии при тяжелых заболеваниях. Респондентам предлагалось определиться, можно ли считать умерщвление сложных пациентов гуманным. Результаты проведенного опроса были опубликованы на официальном сайте ТАСС.

Из данных ВЦИОМ следует, что почти 50 процентов жителей России не имеют ни малейшего представления об эвтаназии. Многие столкнулись с этим термином впервые. За добровольное прекращение жизнедеятельности больных с тяжелыми формами неизлечимых заболеваний высказались 51% опрошенных граждан. Эвтаназию поддерживали в основном молодые люди, которые уточняли, что в данном вопросе не должно быть врачебных ошибок. Речь идет только о пациентах, которым ничем нельзя помочь, а заболевание вызывает сильные страдания. Среди поддерживающих эвтаназию были и те, кто высказался за добровольное умерщвление любого совершеннолетнего гражданина, не зависимо от того, болеет он или нет.