«Елочка мне нравится»: дедушка из Бийска стал героем игры для смартфонов

Пенсионер из Бийска Алтайского края Вячеслав Степанович, который в прошлом году стал героем мемов про елочку, стал главным персонажем игры для смартфонов «Елочка без соли — наряди елочку».

Дедушка из Бийска Вячеслав Степанович прославился после того, как журналист попросил его оценить новогоднюю елку, установленную на главной площади города. Пенсионер стал героем многочисленных мемов, а его фраза «елочка мне нравится» что называется, «ушла в народ». Разработчики игр из Воронежа решили пойти еще дальше и создали игру для смартфонов по мотивам популярного видео с пенсионером. В новой игре нужно будет наряжать свою елочку, покупать украшения и столкнуться с некоторыми сложностями, ведь дедушка из Бийска будет строго оценивать то, как игрок украсил новогоднее дерево. Если ему понравится результат, он разрешит отправить открытку с украшенной елкой друзьям. Также на елку кроме игрушек можно будет также повесить эмблему партии «Единая Россия» и пенсию в 10 тысяч рублей. Приложение уже доступно в Google Play.

Напомним, что пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой Сети после того, как накричал на журналиста, задавшему ему вопрос о том, нравится ли ему городская елка. Возмущенный пенсионер отметил, что «есть нечего, *** без соли доедаю» на пенсию в 10 тысяч, хотя он имеет два высших образования и раньше работал директором завода. «А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — так закончил свой гневный спич мужчина.

После резонансного видео, которое набрало на YouTube более трех миллионов просмотров, к пенсионеру приехали журналисты, которые взяли у него интервью и поговорили с Вячеславов Степановичем о жизни.