Захарова прокомментировала дискриминацию в МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своими впечатлениями работы в мужском коллективе. По словам дипломата, за 20 лет своей деятельности она ни разу не столкнулась с пренебрежительным отношением от коллег.

Захарова пошутила, что «скабрезные истории» от мужчин её не смущают, ведь она и сама может рассказать что-то подобное. «Если говорить серьёзно, то дискриминации в рабочем процессе, а я уже 20 лет работаю в МИДе, я ни разу не видела», - рассказала дипломат в интервью «Российской газете». Она вспоминает, что в ведомстве случались разные ситуации, которые часто встречаются в обыденной жизни, однако при этом все оставались профессионалами и никогда ничьи достоинства не принижали. Как одна из немногих женщин в МИДе, Захарова никогда не ощущала на себе профессиональной дискриминации.

При этом дипломат считает, что женщины могут работать и в сложных точках. В частности она вспоминает девушку из Департамента по имени Асият Туручиева, которая несколько лет работала в Сирии. Захарова отмечает, что она показала себя как «прекрасный специалист». По её мнению, человека ничего не ограничивает, пока он сам не начинает себе мешать.

Тем не менее, в детстве Захарова мечтала стать врачом, космонавтом и балериной. Став чуть старше, она поняла, что её интересуют дипломатия и международные отношения. Ранее дипломат признавалась, что в начале карьеры ей приходилось работать «за копейки», которых едва хватало на то, чтобы прокормить себя, поэтому иногда время от времени представитель МИД подрабатывала гидом у китайских туристов.