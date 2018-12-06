«Не все такие брезгливые»: В сети ответили россиянину, который удивился спросу на дешевые российские продукты среди немцев

В сети ответили россиянину, который рассказал о недавнем ажиотаже в новом российском супермаркете в Лейпциге. Дешевые продукты из России показали большой спрос среди немцев, что удивило жителя РФ.

Как ранее стало известно в СМИ, в немецком Лейпциге появилось подобие бюджетного супермаркета. Красноярский дискаунтер «Светофор» открыл в Германии магазин «Mere» 29 января. Главное его преимущество на фоне обычных немецких супермаркетов – это ценовая политика. Продукты в «Mere» можно купить на 20% дешевле, чем где-либо в Лейпциге. Почти 100% продуктов, представленных в российском супермаркете для немцев, сделаны в России.

«Mere» произвел настоящий фурор: очевидцы сообщают, что продукты были буквально сметены немцами с полок супермаркета за 4 дня. Руководство сети явно не ожидало такой востребованности российских продуктов среди немцев, поэтому было вынуждено закрыть магазин до 6 января, чтобы пополнить запасы.

Россиянин, зарегистрированный на портале «Пикабу» удивился такому спросу немцев на российские дешевые продукты. Он рассказал, что повсюду царит неаккуратная атмосфера, можно увидеть валяющиеся швабры и тряпки, продукты не разложены должным образом, их там раскладывают на поддонах, мешках и коробках. Мужчина не знает, чем этот магазин может в дальнейшем привлечь немцев, ведь после ажиотажа жители опомнились и рассказали о нехватке воды, хлеба, масла и пива. Также, там трудно добыть свежие овощи и фрукты, как рассказывает Germania.one. Россиянин признался, что брезгует следовать примеру немцев.

«Не все такие брезгливые», - отвечают мужчине другие пользователи. По отзывам людей можно отметить, что как россияне, так и немцы не прочь отовариться в дешевом супермаркете. «Наверное мы нищеброды?» - возмущается посетитель «Пикабу». Один из пользователей воспринял удивление россиянина как попытку посмеяться над востребованностью немцев российскими продуктами. Из всех, кто обсудил с пользователем его публикацию на «Пикабу», большинство не поддержали позицию автора поста.