«Ашан» в Краснодаре продавал икру с глистами

Сеть супермаркетов должна более тщательно контролировать качество продаваемых товаров.

Огромная сеть супермаркетов «Ашан», первый магазин которого открылся в России в 2002 году, разочаровала покупателей всего Краснодарского края. Естественно, когда дело доходит до обнаружения просроченного товара, или попросту грязных прилавков, становится ещё не так обидно, и можно кое-какие недостатки списать на человеческий фактор, типа, недосмотрели и недоубирали. Однако, в любом случае, недостатков в сети, где продаются не только бытовые вещи, но и продукты питания, быть не должно. Этого, конечно, не скажешь о краснодарском «Ашане».

Магазин на улице Шоссе Нефтяников прогремел на весь Краснодар со скандалом о глистах в икре сельди, которую покупатель купил почти за 140 рублей. Придя домой, покупательница обнаружила, что икра, мало того, что странно пахнет, так ещё в ней ползает что-то полупрозрачное.

Глист настолько вырос, что, похоже, успел отложить новую кладку на икре. Событие мало того, что очернило репутацию магазина, так ещё может привести к серьезным проверкам не только сети «Ашан», но и производителя икры. Чаще всего, такое случается из-за плохих условий хранения, или транспортировки. Как бы там ни было, магазин должен возместить убытки покупателя.