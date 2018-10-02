«Ашан» в Краснодаре продавал икру с глистами

Сегодня, 19:19 \\ Общество

Сеть супермаркетов должна более тщательно контролировать качество продаваемых товаров.

Огромная сеть супермаркетов «Ашан», первый магазин которого открылся в России в 2002 году, разочаровала покупателей всего Краснодарского края. Естественно, когда дело доходит до обнаружения просроченного товара, или попросту грязных прилавков, становится ещё не так обидно, и можно кое-какие недостатки списать на человеческий фактор, типа, недосмотрели и недоубирали. Однако, в любом случае, недостатков в сети, где продаются не только бытовые вещи, но и продукты питания, быть не должно. Этого, конечно, не скажешь о краснодарском «Ашане».

Магазин на улице Шоссе Нефтяников прогремел на весь Краснодар со скандалом о глистах в икре сельди, которую покупатель купил почти за 140 рублей. Придя домой, покупательница обнаружила, что икра, мало того, что странно пахнет, так ещё в ней ползает что-то полупрозрачное.

Глист настолько вырос, что, похоже, успел отложить новую кладку на икре. Событие мало того, что очернило репутацию магазина, так ещё может привести к серьезным проверкам не только сети «Ашан», но и производителя икры. Чаще всего, такое случается из-за плохих условий хранения, или транспортировки. Как бы там ни было, магазин должен возместить убытки покупателя.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«Дал дорогу такой гнили»: Поклонники накинулись на Тимати из-за похорон Децла

Пользователи Сети накинулись на рэпера Тимати с обвинениями в лицемерии и продажности...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

Муж Пелагеи показал фигуру супруги в купальнике

 В опубликованных на своей странице stories Иван Телегин, муж Пелагеи, рассказывает, как...

"И кто там за кого платит?": в Петербурге феминистки открыли первое кафе для женщин

 Заведение называется "Симона". Оно примечательно тем, что с 11 до 19 вход разрешен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ