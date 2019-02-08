"Торжество потребительства": австралийского писателя поразила обувь россиян

Марк Томас сравнил советскую и современную Россию. Автор заявил, что был крайне удивлен обуви пассажиров метро. О своих впечатлениях подробнее он рассказал изданию The Sydney Morning Herald.

Оказалось, что австралийский писатель уже был в стране 37 лет назад, поэтому ему было с чем сравнивать полученные впечатления и эмоции. По его словам, более всего поразила обувь граждан в метрополитене. Он рассказал, что вместо грязных, потрепанных и протекающих ботинок, которые были на ногах у людей в 80-х, он увидел «торжество потребительства».

Кроме того, литератора отметил и «крепнущую силу догм». Например, он указал, что ГУМ, который ранее представлял собой лишь «пародией на магазин», сейчас очень ярко «пародирует свою прежнюю сущность». Автор подчеркнул, что патриотизм граждан России иногда не отличим от национализма и сливается с ним, превращаясь «в гремучую смесь». По словам Марка Томаса, в стране очень сильно чувствуется присутствие и влияние «православной религии».

Интересно, что в своем сравнении писатель напомнил знаменитое высказывание Уинстона Черчилля, который заявил, что Россия похожа на «загадку, завернутую в тайну и помещенную внутрь головоломки». Однако теперь, как полагает автор, страна представляет собой совсем иное зрелище: «Блеф, завернутый в угрозу и помещенный в теплую пару обуви».

Напомним, ранее своими впечатлениями о посещении России поделилась шведская журналистка. Она указала, что очень удивлена общественным транспортом в стране. Для нее странно, что автобусы, метро, поезда приезжают по расписанию. Кроме того, их маршрут абсолютно не зависит от перепадов температуры.