В Москве на 23 февраля будут продавать ограниченное количество алкоголя

В Москве на День защитника Отечества 23 февраля уже запланированы несколько мероприятий, где ожидается большое скопление людей. В магазинах поблизости с этими мероприятиями будут продавать ограниченное количество алкоголя.

Ограничить количество продаваемого алкоголя на 23, а также 24 февраля в Москве решил Департамент региональной безопасности. Сообщается, что данная мера вполне стандартна для праздничных дней. Ограничение коснется не только алкоголя, но и любых напитков в стеклянных бутылках.

В День защитника Отечества 23 февраля возрастает риск травмирования среди людей, а также правонарушений. Чаще всего это происходит в местах массового скопления людей, где устраиваются торжественные мероприятия. Именно в торговых точках рядом с этими событиями будет продаваться ограниченное количество алкоголя.

Граждане России в честь Дня защитника отечества смогут не выходить на работу в течение 3 дней.