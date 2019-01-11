В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

Сегодня, 8 февраля «Росконтроль» на своем официальном сайте обнародовал итоги исследования стиральных порошков. При тестировании отобранных марок учитывалось то, как они стирают и то, насколько они токсичны для здоровья потребителей. Итак, в «Росконтроле» проверили: Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «МИФ», AOS/«Я родился» и «Биолан».

В «Росконтроле» узнали, что самым опасным порошком является AOS/«Я родился». Он позиционирует себя как средство для стирки детских вещей. Тесты показали завышенный индекс токсичности. Также, этот стиральный порошок наименее эффективен из-за слабой моющей способности среди всех вышеуказанных порошков.

Не слишком опасными, но и не идеальными оказались следующие стиральные порошки: «МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан». Согласно проверке «Росконтроля», их моющие свойства колеблются от высоких до средних и ниже среднего. Стоит отметить, что в случае с любым из этих порошков на одежде остаются ПАВы, даже после полоскания.

«Росконтроль» подчеркивает, что у всех образцов токсичность превысила допустимый порог. Однако нашелся один стиральный порошок, у которого выявили наименьшую опасность для здоровья. Им оказался Sorti. Специалисты оценили его моющей свойства как средние, а в вопросе безопасности он показал самый лучший результат. Из-за оставляемых им ПАВов «Росконтроль» советует стирать одежду после Sorti несколько раз.

Ранее в «Росконтроле» уже говорили о стиральных порошках, а точнее о правильном их выборе. Прежде всего, не нужно использовать порошок для ручной стирки в стиральной машине.