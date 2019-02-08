«Человек из космоса»: Максим Аверин отреагировал на смерть актера Сергея Юрского

По словам актера из «Глухаря» и «Склифосовского», Сергей Юрский обладал «инопланетным» талантом. Максим Аверин почтил память об умершем артисте в своем Instagram.

Максим Аверин отреагировал на смерть актера Сергея Юрского. Он написал в своем Instagram о том, что артист действительно был «Человеком ниоткуда». Аверин сослался на название кинофильма, который был выпущен в 1961 году. В «Человеке ниоткуда» Сергей Юрский сыграл роль Чудака.

По словам Максима Аверина, Сергей Юрский – «человек из космоса». Актер из «Глухаря» назвал талант Юрского «инопланетным». «Светлая память», - написал Максим Аверин. Пользователи отметили, что у Сергея Юрского каждая роль была шедевров. По словам комментаторов, фильм «Человек ниоткуда» получил массу критики, хотя заслуживал большего внимания и лучших оценок.

Пользователи скорбят об умершем Сергее Юрском и пишут, что им очень жаль от того, как часто сейчас стали умирать известные и любимые публикой артисты.