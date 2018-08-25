«Балтика» поздравила профессионалов с Международным днем бармена

С Международным днем бармена, отмечаемым 6 февраля, поздравила профессионалов пивоваренная компания «Балтика», лидер отечественного отраслевого рынка.



Компания приветствовала всех, кто помогает людям наслаждаться напитком, помогает выбрать правильный сорт, исходя из ситуации, сочетания с едой и вкусов посетителей.



На предприятиях «Балтики» по всей России выпускается более 40 брендов – классические лагеры, специальные сорта и крафтовое пиво. Попробовать их можно в многочисленных кафе, ресторанах и гостиницах – в стране действует 14 000 торговых точек сегмента HoReCa. Чтобы бармены могли профессионально предлагать посетителям заведений пиво «Балтика» и соблюдать стандарты качества подачи напитка, компания проводит специальную программу обучения по работе с фирменным барменским оборудованием, а также мастер-классы «Пивной сомелье» и экскурсии по производству. Бармены заведений разных форматов получают знания о нюансах сортов пива «Балтика», истории напитка, его сочетании с разными закусками и блюдами.



Многоуровневая система менеджмента и высокотехнологичное оборудование «Балтики» обеспечивают высокое качество продукта. А представители компании внимательно следят за свежестью поставляемого в бары и рестораны России пива. Продукция «Балтики» широко представлена и в сетевых ресторанах быстрого питания, и в именитых отелях и изысканных ресторанах крупных городов РФ.